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РИА Новости

СМИ узнали дату презентации новых iPhone

15:22 16.08.2019 (обновлено: 15:37 16.08.2019)
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© AFP 2019 / Noah Berger Новые смартфоны Apple iPhone XR. 12 сентября 2018 года. Архивное фото
Новые смартфоны Apple iPhone XR. 12 сентября 2018 года. Архивное фото
© AFP 2019 / Noah Berger 
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В бета-версии операционной системы iOS 13, вероятно, зашифрована дата презентации следующего поколения iPhone, пишет 9to5Mac.
На скриншоте главного экрана виден календарь с датой 10, вторник. Ближайшая такая дата – 10 сентября 2019 года. Вверху также можно разглядеть строку HoldForRelease — "Придержать до релиза".
Ожидается, что в этом году Apple представит три смартфона – преемников Phone XS, iPhone XS Max и iPhone XR . По данным СМИ, их оснастят новым процессором A13, дополнительными камерами и беспроводной зарядкой
Конференция Apple. 6 июня 2019
3 июня, 22:38РИА Новости
Apple представила iOS 13
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