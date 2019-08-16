СМИ узнали дату презентации новых iPhone

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В бета-версии операционной системы iOS 13, вероятно, зашифрована дата презентации следующего поколения iPhone, пишет 9to5Mac.
На скриншоте главного экрана виден календарь с датой 10, вторник. Ближайшая такая дата – 10 сентября 2019 года. Вверху также можно разглядеть строку HoldForRelease — "Придержать до релиза".
iOS 13 beta asset suggests iPhone 11 Apple event on September 10th https://t.co/KRjUmCh8rF by @ChanceHMiller pic.twitter.com/i6mGgZPzQD— 9to5Mac.com (@9to5mac) 15 августа 2019 г.
Ожидается, что в этом году Apple представит три смартфона – преемников Phone XS, iPhone XS Max и iPhone XR . По данным СМИ, их оснастят новым процессором A13, дополнительными камерами и беспроводной зарядкой
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