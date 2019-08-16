Биография Сергея Пускепалиса

Российский театральный режиссер, актер, заслуженный артист России Сергей Витауто Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Его мать родом из Болгарии, отец – из Литвы. В 1980 году семья переехала в Саратов.

В 1985 году Сергей Пускепалис окончил Саратовское театральное училище, курс Юрия Киселева.

Получив профессию, прошел срочную службу на военно-морском флоте.

С 1988 года более десяти лет работал в Саратовском театре юного зрителя. Среди наиболее известных работ актера на сцене ТЮЗа: Белугин в постановке по пьесе Александра Островского "Женитьба Белугина" и Дональд Бейкер в спектакле "Эти свободные бабочки" по пьесе Леонарда Герша.

В 2001 году Пускепалис окончил Российскую академию театрального искусства (РАТИ, ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), режиссерский курс Петра Фоменко. Во время учебы ставил спектакли в Самарском театре "Понедельник".

В 2002 году режиссер поставил на сцене Камчатского театра драмы и комедии спектакль "Жизнь прекрасна" по Антону Чехову.

В 2003-2007 годах Сергей Пускепалис был главным режиссером Магнитогорского театра драмы им. А. С. Пушкина. Под его руководством увидели свет спектакли: "Козий остров" Уго Бетти, "Такси. Скорость. Две жены…" Рея Куни, "Блин-2" Алексея Слаповского, "Любовь к ближнему" Леонида Андреева, "Исполнитель желаний" Андрея Курейчика, "Сирена и Виктория" Александра Галина, "Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше, "Володя" Антона Чехова.

Параллельно режиссер сотрудничал с другими театрами: Национальным молодежным театром республики Башкортостан имени Мустая Карима (2005, спектакль "Клинч" Алексея Слаповского), Челябинским государственным академическим театром драмы имени Наума Орлова (2004, "ОБЭЖ" Бранислава Нушича), Омским государственным камерным театром "Пятый театр" ("От красной крысы до зеленой звезды" Алексея Слаповского), Театром под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова; 2007, "Женитьба Белугина" Алексея Островского и Николая Соловьева).

В 2009-2011 годах Пускепалис был главным режиссером Ярославского академического драматического театра им. Федора Волкова. На этой сцене им были поставлены спектакли "С любимыми не расставайтесь" Александра Володина (2009), "Три сестры", Антона Чехова (2010), "Бедный миллионер", Алексея Слаповского (2010).

В 2009 году в Московском театре "Современник" он поставил спектакль "Бог резни" Ясмина Реза, в 2019 году в Московском театре Олега Табакова – спектакль "Русская война Пекторалиса" по пьесе Олега Грисевича по мотивам повести Николая Лескова "Железная воля".

В кино Сергей Пускепалис начал сниматься в 2003 году, сыграв небольшую роль в фильме Алексея Учителя "Прогулка" (2003). Затем последовали главные роли в фильмах "Простые вещи" (2006), "Аптекарь" (2009), "Скоро весна" (2009).

В 2010 году он сыграл роль начальника полярной станции в фильме Алексея Попогребского "Как я провел этим летом". Картина была удостоена трех "Серебряных медведей" Берлинского кинофестиваля.

В последующие годы он исполнил главные роли в фильмах "Попытка Веры" (2010), "Метро" (2012), "А у нас во дворе..." (2012-2014), "Крик совы" (2013), "Ледокол" (2016), "Большие деньги" (2017) и др.

В его фильмографии более 40 картин, среди фильмов последних лет "Операция Мухаббат" (2018), "Золотая Орда" (2018), "Желтый глаз тигра" (2018), "Шифр" (2019).

В 2015 году дебютировал как кинорежиссер с фильмом "Клинч".

Сергей Пускепалис – заслуженный артист Российской Федерации ( 1999 ).

Лауреат премий "Ника" ( 2007 ), "Золотой орел" ( 2017 ), премии "Серебряный медведь" на МКФ "Берлинале-2010" за лучшую мужскую роль (вместе с Григорием Добрыгиным) в фильме "Как я провел этим летом" и др.

В 2014 году он был удостоен приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации "Лучший актер телевизионного фильма / сериала" (за роль Ивана Митина в сериале "Крик совы").