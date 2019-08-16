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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Атамбаева обвинили в коррупционном сговоре с бывшим мэром Бишкека

15:17 16.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Алмазбек Атамбаев . Архивное фото
БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Военная прокуратура Киргизии обвинила экс-президента Алмазбека Атамбаева в коррупционном сговоре с экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
"Вручено уведомление о подозрении в создании Алмазбеком Атамбаевым устойчивой коррупционной группы совместно с Албеком Ибраимовым и другими должностными лицами ОАО "ТНК "Дастан", выразившейся в нарушении требований законодательства о стратегических объектах", - заявили в ведомстве.
Алмазбек Атамбаев
15 августа, 13:06Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Это было предсказуемо". Против Атамбаева завели еще два уголовных дела Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум коррупционным уголовным делам. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
По данным Генпрокуратуры, группу обвиняют в незаконном завладении культурно-оздоровительным комплексом с земельным участком площадью 2,7 гектара, расположенным в селе Кой-Таш (Аламудунский район Чуйской области), который находился на балансе ОАО "ТНК "Дастан" и относится к стратегическим объектам. Впоследствии экс-президент построил там свою резиденцию.
Бывшему главе Киргизии вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция и другие.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Алмазбек Атамбаев
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Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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