Атамбаева обвинили в коррупционном сговоре с бывшим мэром Бишкека

БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Военная прокуратура Киргизии обвинила экс-президента Алмазбека Атамбаева в коррупционном сговоре с экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

"Вручено уведомление о подозрении в создании Алмазбеком Атамбаевым устойчивой коррупционной группы совместно с Албеком Ибраимовым и другими должностными лицами ОАО "ТНК "Дастан", выразившейся в нарушении требований законодательства о стратегических объектах", - заявили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, группу обвиняют в незаконном завладении культурно-оздоровительным комплексом с земельным участком площадью 2,7 гектара, расположенным в селе Кой-Таш (Аламудунский район Чуйской области), который находился на балансе ОАО "ТНК "Дастан" и относится к стратегическим объектам. Впоследствии экс-президент построил там свою резиденцию.

Бывшему главе Киргизии вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция и другие.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.