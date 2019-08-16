СК изучает любительские видео по делу об аварийной посадке А321 в Жуковском

Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следователи изучают любительские видео и техническую документацию по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после экстренной посадки самолета в Жуковском, сообщается на сайте СК РФ.

"Анализируются, в том числе, любительские видеоролики, отснятые пассажирами в момент полета и приземления воздушного судна... Изучается техническая документация, для изучения отобраны образцы топлива, которым было заправлено воздушное судно, организован комплекс следственных действий, направленных на изучение и оценку орнитологической обстановки в момент происшествия и работы уполномоченных в этой части служб", - говорится в релизе.

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Отмечается, что основная часть пассажиров и члены экипажа допрошены. ожидаются результаты расшифровки параметрических приборов.

"В настоящее время следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия совместно со специалистами и экспертами, дополнительно осматриваются агрегаты воздушного судна, фиксируется следовая обстановка", - говорится также в сообщении.