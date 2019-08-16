На территории Кавказского заповедника открыли неизвестное озеро

"В бассейне реки Ачипста, в месте отступания ледника Челипси исследователями было обнаружено небольшое молодое озеро. Прежде водоем не был отражен ни на одной карте. Данный факт в очередной раз подтверждает теорию глобального потепления, а именно процессы деградации современного оледенения и образования новых ледниковых озер", - говорится в сообщении.