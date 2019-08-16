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РИА Новости

В Якутии шахта "Денисовская" работает в штатном режиме

15:08 16.08.2019 (обновлено: 18:53 16.08.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
ЯКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Шахта "Денисовская", где произошел пожар, работает в штатном режиме, электроэнергия подается по резервной схеме, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.
Шахта "Денисовская" (УК "Колмар") была обесточена из-за возгорания на подстанции. На момент происшествия в шахте находились 57 горнорабочих, все выведены на поверхность. Пострадавших нет.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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В 14.13 по московскому времени возгорание ликвидировали. Через час (в 15.06) в ГУ МЧС заявили о возобновлении электроснабжения на объекте.
"Электроэнергия в шахту "Денисовская" подается по резервной схеме. Шахта работает в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.
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