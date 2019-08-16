В Якутии шахта "Денисовская" работает в штатном режиме

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

ЯКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Шахта "Денисовская", где произошел пожар, работает в штатном режиме, электроэнергия подается по резервной схеме, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

Шахта "Денисовская" (УК "Колмар") была обесточена из-за возгорания на подстанции. На момент происшествия в шахте находились 57 горнорабочих, все выведены на поверхность. Пострадавших нет.

В 14.13 по московскому времени возгорание ликвидировали. Через час (в 15.06) в ГУ МЧС заявили о возобновлении электроснабжения на объекте.