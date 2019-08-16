СК завел дело после отравления жителей Ульяновской области

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после отравления, предположительно растительным маслом, семи жителей Ульяновской области, двое из которых скончались, сообщается на Следователи возбудили уголовное дело после отравления, предположительно растительным маслом, семи жителей Ульяновской области, двое из которых скончались, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту отравления нескольких жителей города Ульяновска... по признакам преступления, предусмотренного пункту "а" части 3 статьи 238 УК РФ (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницы Ульяновска были доставлены семь человек, двое скончались. "В полном объеме проверяется версия об отравлении… при употреблении растительного масла кустарного производства. Расследование уголовного дела продолжается", - также говорится в сообщении.

Ранее минздрав Ульяновской области сообщил, что все госпитализированные - родственники или коллеги по работе, они употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд.