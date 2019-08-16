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РИА Новости

Ученые создали модель ДНК человека для исследования генетических патологий

15:00 16.08.2019 (обновлено: 15:01 16.08.2019)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / vitanovski, Fotolia / nobeastsofierceГенетические мутации, ДНК
Генетические мутации, ДНК
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / vitanovski, Fotolia / nobeastsofierce
КАЛИНИНГРАД, 16 авг - РИА Новости. Международная группа ученых при участии Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта в Калининграде создала функциональную трехмерную модель ДНК человека, что даст возможность более четко понять работу генома, причины некоторых генетических патологий, а также вывести диагностику заболеваний на новый уровень, сообщила пресс-служба вуза.
"Чтобы восстановить трехмерную структуру генома, мы оценили уровень экспрессии генов, находящихся на разных участках ДНК, и изучили взаимодействие генов друг с другом", - рассказал один из авторов исследования профессор БФУ имени Канта, старший научный сотрудник Центра Интегративной генетики университета в Лозанне (Швейцария) Константин Попадьин, слова которого цитирует пресс-служба.
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По его словам, если молекулу ДНК вытянуть в одну линию, ее длина составит почти два метра. Научное сообщество давно интересовало, как такая громоздкая структура помещается в маленькую клетку, и при этом корректно работает. Ученые получили возможность скрутить в уме "спагетти" ДНК именно таким образом, каким она упакована в клетке и фактически создать функциональную трехмерную модель генома человека. Попадьин считает, что создание такой модели дает возможность для более четкого понимания работы генома.
"Сейчас мы с полной уверенностью можем говорить о том, что причина некоторых генетических патологий стала более ясной. Так, например, было показано, что нарушение трехмерной структуры одного участка (одной петли) генома человека (из-за случайных и спонтанных выпадений участков ДНК) приводит к порокам развития конечностей человека", - отметил Попадьин.
По его мнению, раньше некоторые фрагменты генома казались не очень нужными. Теперь ученые пришли у выводу, что основная функция некоторых участков ДНК - организовать пространственную петлю так, чтобы определенные гены находились в пространстве рядом и регулировали друг друга. По мнению ученого, понимание трехмерной структуры генома человека сможет вывести диагностику генетических заболеваний на более высокий уровень.
В вузе отметили, что результаты исследований международной группы ученых опубликованы в журнале Sсience.
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