Ученые создали модель ДНК человека для исследования генетических патологий

КАЛИНИНГРАД, 16 авг - РИА Новости. Международная группа ученых при участии Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта в Калининграде создала функциональную трехмерную модель ДНК человека, что даст возможность более четко понять работу генома, причины некоторых генетических патологий, а также вывести диагностику заболеваний на новый уровень, сообщила пресс-служба вуза.

"Чтобы восстановить трехмерную структуру генома, мы оценили уровень экспрессии генов, находящихся на разных участках ДНК, и изучили взаимодействие генов друг с другом", - рассказал один из авторов исследования профессор БФУ имени Канта, старший научный сотрудник Центра Интегративной генетики университета в Лозанне (Швейцария) Константин Попадьин, слова которого цитирует пресс-служба.

По его словам, если молекулу ДНК вытянуть в одну линию, ее длина составит почти два метра. Научное сообщество давно интересовало, как такая громоздкая структура помещается в маленькую клетку, и при этом корректно работает. Ученые получили возможность скрутить в уме "спагетти" ДНК именно таким образом, каким она упакована в клетке и фактически создать функциональную трехмерную модель генома человека. Попадьин считает, что создание такой модели дает возможность для более четкого понимания работы генома.

"Сейчас мы с полной уверенностью можем говорить о том, что причина некоторых генетических патологий стала более ясной. Так, например, было показано, что нарушение трехмерной структуры одного участка (одной петли) генома человека (из-за случайных и спонтанных выпадений участков ДНК) приводит к порокам развития конечностей человека", - отметил Попадьин.

По его мнению, раньше некоторые фрагменты генома казались не очень нужными. Теперь ученые пришли у выводу, что основная функция некоторых участков ДНК - организовать пространственную петлю так, чтобы определенные гены находились в пространстве рядом и регулировали друг друга. По мнению ученого, понимание трехмерной структуры генома человека сможет вывести диагностику генетических заболеваний на более высокий уровень.