В Крыму неизвестные разрушили памятник партизанам

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Неизвестные разрушили памятник партизанам Северного соединения в Симферопольском районе Крыма, по данному факту начата проверка, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД Ольга Богославская.

В соцсетях были опубликованы фотографии, на которых видно, что памятная плита повалена на землю и частично разрушена.

"Информация зарегистрирована. На место выезжала группа полиции. Проводим проверку", - сказала Богославская.

По ее словам, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастных к разрушению памятника.