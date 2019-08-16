В Минэкологии рассказали, когда ликвидируют свалку рядом с Жуковским

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Незаконная свалка вблизи озера Глушица рядом с Жуковским будет ликвидирована в 2020 году, по предварительным оценкам, на это потребуется от 90 до 110 миллионов рублей, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

Ранее Росприроднадзор сообщил, что незаконная свалка найдена в двух километрах от аэропорта Жуковский, где в четверг из-за столкновения со стаей птиц совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний". Минэкологии Подмосковья в свою очередь заявили, что бытовых отходов, которые бы привлекали птиц, на свалке вблизи озера Глушица недалеко от Жуковского нет, а станция по перегрузке мусора рядом с аэропортом Жуковский уже устранила нарушения . Росприроднадзор совместно с министерством экологии и природопользования Московской области проверят проблемные объекты по обращению с отходами рядом с аэропортом Жуковский, где накануне совершил жесткую посадку А321 из-за попадания птиц в двигатель.

"По берегам Глушицы (озеро) сложилась безусловно неблагоприятная экологическая ситуация. Никакого нового завоза мусора туда не производится, а старый постепенно убирается. Задача в том, чтобы увеличить темпы этой работы, чтобы ускорить эту работу, изыскать дополнительные ресурсы. Сделать так, чтобы эта работа была завершена в самой ближайшей перспективе, и мы сейчас совместно с администрацией города Жуковский договорились о том, что мы совместно изыщем уже на этот год ресурсы, для того чтобы территория была убрана. Я уверен, что в 2020 году эта работа будет точно завершена", - сказал Куракин по во итогам совместного рейда с Росприроднадзором по ЦФО.

По подсчетам администрации, необходимо дополнительно изыскать от 90 до 110 миллионов рублей.