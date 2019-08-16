Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T14:56Z
https://ria.ru/20190816/1557571587.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155754/39/1557543983_160:0:3044:1622_1036x0_80_0_0_0d13fe55e4c3140e34e3fbb32339f319.jpg
РИА Новости

В Минэкологии рассказали, когда ликвидируют свалку рядом с Жуковским

14:56 16.08.2019
374
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Незаконная свалка вблизи озера Глушица рядом с Жуковским будет ликвидирована в 2020 году, по предварительным оценкам, на это потребуется от 90 до 110 миллионов рублей, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.
Ранее Росприроднадзор сообщил, что незаконная свалка найдена в двух километрах от аэропорта Жуковский, где в четверг из-за столкновения со стаей птиц совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний". Минэкологии Подмосковья в свою очередь заявили, что бытовых отходов, которые бы привлекали птиц, на свалке вблизи озера Глушица недалеко от Жуковского нет, а станция по перегрузке мусора рядом с аэропортом Жуковский уже устранила нарушения . Росприроднадзор совместно с министерством экологии и природопользования Московской области проверят проблемные объекты по обращению с отходами рядом с аэропортом Жуковский, где накануне совершил жесткую посадку А321 из-за попадания птиц в двигатель.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Вчера, 11:28РИА Новости
Эксперт оценил рекомендации по орнитологической безопасности полетов
"По берегам Глушицы (озеро) сложилась безусловно неблагоприятная экологическая ситуация. Никакого нового завоза мусора туда не производится, а старый постепенно убирается. Задача в том, чтобы увеличить темпы этой работы, чтобы ускорить эту работу, изыскать дополнительные ресурсы. Сделать так, чтобы эта работа была завершена в самой ближайшей перспективе, и мы сейчас совместно с администрацией города Жуковский договорились о том, что мы совместно изыщем уже на этот год ресурсы, для того чтобы территория была убрана. Я уверен, что в 2020 году эта работа будет точно завершена", - сказал Куракин по во итогам совместного рейда с Росприроднадзором по ЦФО.
По подсчетам администрации, необходимо дополнительно изыскать от 90 до 110 миллионов рублей.
Полицейские в аэропорту в Праге
Вчера, 03:18РИА Новости
В аэропорту Праги назвали способ защиты самолетов от мелких птиц
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.
301042
Обсудить 0
Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосприроднадзорРосавиацияМинистерство природных ресурсов и экологии РФУральские авиалинииМосковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Власти проверили орнитологическую ситуацию на свалках рядом с Жуковским
РИА
Новости
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов во время пресс-конференции. 16 августа 2019
Командир A321 прокомментировал проблему с птицами в Жуковском
Строительство ледокола Виктор Черномырдин на территории Адмиралтейских верфей
Верфь подтвердила сообщение о гибели рабочего на строящемся ледоколе
Разрушенный памятник партизанам Северного соединения в Симферопольском районе Крыма
В Крыму неизвестные разрушили памятник партизанам
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
СК изучает любительские видео по делу об аварийной посадке А321 в Жуковском
Международный украинский аэропорт Борисполь
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Пират
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Полицейские в аэропорту в Праге
В аэропорту Праги назвали способ защиты самолетов от мелких птиц
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Немецкий детектив повторно обратился в прокуратуру Нидерландов по делу МН17
Электропоезд
В МВД рассказали подробности нападения с ложкой в поезде на Ямале
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Строительство ледокола Виктор Черномырдин на территории Адмиралтейских верфей
В Петербурге на строящемся ледоколе погиб электромонтажник
Следственный изолятор
В СПЧ прокомментировали ситуацию в "Крестах-2"
Генетические мутации, ДНК
Ученые создали модель ДНК человека для исследования генетических патологий
Нефтяной станок-качалка
Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния