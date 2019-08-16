Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T14:55Z
https://ria.ru/20190816/1557571542.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153364/63/1533646385_0:0:801:450_1036x0_80_0_0_ac7338cac2a22b69a11e72cb77c89ada.jpg
РИА Новости

Верфь подтвердила сообщение о гибели рабочего на строящемся ледоколе

14:55 16.08.2019
336
© Фото : АО "Балтийский завод"Строительство ледокола "Виктор Черномырдин" на территории Адмиралтейских верфей
Строительство ледокола Виктор Черномырдин на территории Адмиралтейских верфей
© Фото : АО "Балтийский завод"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) подтверждают гибель сотрудника подрядной организации в результате инцидента на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Ранее Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о гибели электромонтажника после удара током на ледоколе в Петербурге, не уточнив его названия.
"Факт инцидента подтверждаем. В настоящее время работают следственные органы и внутренняя комиссия предприятия", - сообщила пресс-служба. "Адмиралтейские верфи" добавили, что "инцидент произошёл на ледоколе "Виктор Черномырдин", погиб сотрудник подрядной организации".
В июле заместитель гендиректора ФГУП "Росморпорт" (РМП, структура Росморречфлота) Василий Стругов сообщал, что предприятие рассчитывает до конца года получить строящийся на "Адмиралтейских верфях" ледокол "Виктор Черномырдин", на котором в ноябре прошлого года произошел пожар площадью 300 квадратных метров. В результате пожара один человек получил ожог рук и частей тела и был госпитализирован.
021903
Обсудить 0
Адмиралтейские верфиСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Разрушенный памятник партизанам Северного соединения в Симферопольском районе Крыма
В Крыму неизвестные разрушили памятник партизанам
РИА
Новости
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
В Минэкологии рассказали, когда ликвидируют свалку рядом с Жуковским
Электропоезд
В МВД рассказали подробности нападения с ложкой в поезде на Ямале
Международный украинский аэропорт Борисполь
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Лента
новостей
Пират
Эксперт рассказал, когда могут отпустить захваченных в Камеруне моряков
Строительство ледокола Виктор Черномырдин на территории Адмиралтейских верфей
В Петербурге на строящемся ледоколе погиб электромонтажник
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Немецкий детектив повторно обратился в прокуратуру Нидерландов по делу МН17
Кадр из сериала Друзья
В Британии осудили "двойника" актера из сериала "Друзья"
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В Якутии шахта "Денисовская" работает в штатном режиме
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
СК изучает любительские видео по делу об аварийной посадке А321 в Жуковском
Генетические мутации, ДНК
Ученые создали модель ДНК человека для исследования генетических патологий
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после отравления жителей Ульяновской области
Пират
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пожарная техника
В Якутии приостановили работу шахты "Денисовская" из-за пожара
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния