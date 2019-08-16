Верфь подтвердила сообщение о гибели рабочего на строящемся ледоколе

Ранее Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о гибели электромонтажника после удара током на ледоколе в Петербурге, не уточнив его названия.

"Факт инцидента подтверждаем. В настоящее время работают следственные органы и внутренняя комиссия предприятия", - сообщила пресс-служба. "Адмиралтейские верфи" добавили, что "инцидент произошёл на ледоколе "Виктор Черномырдин", погиб сотрудник подрядной организации".

В июле заместитель гендиректора ФГУП "Росморпорт" (РМП, структура Росморречфлота) Василий Стругов сообщал, что предприятие рассчитывает до конца года получить строящийся на "Адмиралтейских верфях" ледокол "Виктор Черномырдин", на котором в ноябре прошлого года произошел пожар площадью 300 квадратных метров. В результате пожара один человек получил ожог рук и частей тела и был госпитализирован.