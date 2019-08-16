Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
По данным ведомства, американец находился в международном розыске. В марте его задержали в украинской столице.
"Пятнадцатого августа должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государства. Однако в аэропорту во время сопровождения Службой безопасности Украины иностранец исчез", — сообщает прокуратура в фейсбуке.
Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Побег из места лишения свободы или из-под стражи". Беглецу грозит до пяти лет лишения свободы.
Издание Страна.ua сообщает, что сбежавший американец — Амос Дов Сильвер, которого называют "королем наркоинтернета". По словам источника издания, при проверке багажа в аэропорту у одного из сотрудников СБУ, сопровождавших экстрадируемого, нашли в ручной клади нож.
"Он начал ссориться с пограничниками, доказывая, что имеет право на то, чтобы перевозить такие вещи, и в суматохе наркобарон просто развернулся и убежал. И они просто не смогли его догнать", — рассказал собеседник Страны.ua.
Израильские СМИ, в свою очередь, пишут, что Сильвер прошел паспортный контроль, после чего исчез в зоне магазинов Duty Free. Но в украинской погранслужбе утверждают, что паспортный контроль он не проходил.
"Сеть магазинов Duty Free находится за линией паспортного контроля. В какой момент данное лицо исчезло из аэропорта Борисполь, пограничникам неизвестно", — цитирует агентство "Укринформ" слова начальника отдела погранслужбы по вопросам взаимодействия со СМИ Андрея Демченко.
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