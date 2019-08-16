Власти проверили орнитологическую ситуацию на свалках рядом с Жуковским

"Мы с коллегами сошлись во мнении, что сегодня мы не можем зафиксировать наличие какой-то орнитологической аномалии. На Глушице (озеро - ред.) мы не видели птиц, кроме последнего участка, где мы видели несколько уток. Что касается пункта, на котором осуществляется перевалка отходов, то там птицы были, но я не могу сказать, что это количество аномально и что оно способно в масштабе всей этой территории каким-то образом существенно повлиять", - сказал Куракин по итогам совместного рейда с Росприроднадзором по ЦФО.