Власти проверили орнитологическую ситуацию на свалках рядом с Жуковским

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экспертная комиссия не выявила аномальное количество птиц на двух мусорных объектах у аэропорта "Жуковский" по результатам проверки, заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.
Ранее Росприроднадзор сообщил, что незаконная свалка найдена в двух километрах от аэропорта Жуковский, где в четверг из-за столкновения со стаей птиц совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний". Минэкологии Подмосковья в свою очередь заявили, что бытовых отходов, которые бы привлекали птиц, на свалке вблизи озера Глушица недалеко от Жуковского нет, а станция по перегрузке мусора рядом с аэропортом Жуковский уже устранила нарушения. Росприроднадзор совместно с министерством экологии и природопользования Московской области сообщили, что проверят проблемные объекты по обращению с отходами рядом с аэропортом Жуковский.
"Мы с коллегами сошлись во мнении, что сегодня мы не можем зафиксировать наличие какой-то орнитологической аномалии. На Глушице (озеро - ред.) мы не видели птиц, кроме последнего участка, где мы видели несколько уток. Что касается пункта, на котором осуществляется перевалка отходов, то там птицы были, но я не могу сказать, что это количество аномально и что оно способно в масштабе всей этой территории каким-то образом существенно повлиять", - сказал Куракин по итогам совместного рейда с Росприроднадзором по ЦФО.
Он подчеркнул, что комиссия не "снимает подозрения" с последнего объекта и будут продолжены наблюдения совместно с федеральными ведомствами. Росприродназдор проведет необходимые надзорные мероприятия, для того чтобы вместе с властями Московской области выработать конкретные меры по улучшению экологической обстановки.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.