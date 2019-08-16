Немецкий детектив повторно обратился в прокуратуру Нидерландов по делу МН17

БЕРЛИН, 16 авг – РИА Новости. Немецкий детектив Йозеф Реш, расследовавший по частному заказу катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом, повторно обратился с открытым письмом к международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов, он по-прежнему готов публично передать Совместной следственной группе (ССГ) доказательства по делу, однако готов рассматривать и другие "прозрачные способы" обнародования имеющейся у него информации.

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, пытался передать Нидерландам, прокуратура которых руководит Совместной следственной группой, новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях ССГ в июне, но получил отказ от голландской стороны из-за условия раскрытия доказательств в присутствии СМИ. В интервью РИА Новости в августе он сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за неё, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него.

"Мой клиент (Реш - ред) предложил вам раскрыть информацию непосредственно следственной группе ССГ, прокуратуре Нидерландов или любой пострадавшей или привлеченной стране, но только при условии, что публичность будет гарантирована благодаря присутствию международных СМИ и соответствующих государств. Кроме того, г-н Реш также четко указывает, что информатор знает об этой выбранной процедуре, согласен с ней и не боится за свою безопасность. Однако г-н Реш принял к сведению, что вы отказываетесь от такой процедуры. Он удивлен, но должен принять это…. Возможности сделать заявление без участия общественности нет. Таким образом, мой клиент рассмотрит другие прозрачные способы действия и разъяснений, проинформирует об этом вас и общественность", - говорится в письме адвоката немецкого детектива.

Текст письма находится в распоряжении РИА Новости, оно было отправлено в пятницу в прокуратуру Нидерландов.

Расследование Реша

Заказчик расследования, имя которого Реш не называет из-за условий контракта, предлагал вознаграждение сначала в 30, а затем еще 17 миллионов долларов за сведения о причинах катастрофы. В середине 2015 года к детективу обратился информатор, который представил ценные сведения. За это он получил вознаграждение в размере 15,5 миллиона, выплаченное наличными в трех разных валютах - евро, долларах США и швейцарских франках. По словам Реша, он неоднократно получал анонимные угрозы в связи с проводимым им расследованием. Кроме того, в его квартире проводился обыск, его банковскую ячейку, в которой хранился документ по делу MH17, вскрыли в Швейцарии по требованию Нидерландов.

Катастрофа MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

Июньские выводы ССГ

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

Реакция России и Малайзии

Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.

О недоверии к выводам международного следствия заявил и премьер Малайзии Махатхир Мохаммад, сказав, что США, Нидерланды и Австралия в действительности не заинтересованы в том, чтобы установить причины крушения и найти реальных виновников трагедии, а просто решили, что отвечать должна Россия.