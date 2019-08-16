Командир A321 прокомментировал проблему с птицами в Жуковском

"Птицы – такое явление, что они то есть, то нет. Нельзя сказать, что они постоянно", - ответил Юсупов журналистам на вопрос, замечал ли он раньше проблему с птицами в "Жуковском".

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли единственно верное решение - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.