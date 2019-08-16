Google проигнорировал требование удалить оскорбляющий флаг России ролик

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американская интернет-компания Google уже трижды проигнорировала обращения Роскомнадзора об удалении по требованию Генпрокуратуры из YouTube видеоролика, оскорбляющего государственные символы России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

"Видеохостинг YouTube не всегда должным образом реагирует на требования Роскомнадзора об удалении противоправного контента. Так, 31 июля в службу поступило требование Генеральной прокуратуры об удалении с одной из страниц видеоматериала, в явной форме оскорбляющего государственные символы России. Роскомнадзор был вынужден уже трижды направлять в адрес компании Google - владельца хостинга - соответствующие уведомления. Однако доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен", - сообщили в Роскомнадзоре.

Там отметили, что Роскомнадзор находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату. "В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства", - сказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что Роскомнадзор будет добиваться исполнения российского законодательства всеми законными методами. В то же время, отвечая на вопрос о мерах, которые могут быть предприняты к Google, в Роскомнадзоре отметили, что о конкретике на сегодняшний день говорить преждевременно.

"Полагаем, что Google выполнит данное требование об удалении противоправного контента с одной из страниц видеохостинга, учитывая, что предыдущие, также связанные с удалением с YouTube материалов, оскорбляющих российские государственные символы, были исполнены", - сказали в Роскомнадоре.