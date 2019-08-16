В Якутии энергоснабжение шахты "Денисовская" восстановят через два часа

ЯКУТСК, 16 авг - РИА Новости. Электроснабжение на шахте "Денисовская" (принадлежит угледобывающей компании "Колмар") в Якутии, где произошло возгорание на трансформаторной подстанции, будет восстановлено через 2-2,5 часа, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
В пятницу работа шахты "Денисовская" в Нерюнгринском районе Якутии была приостановлена из-за пожара на питающей подстанции. Представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что пожар удалось локализовать, пострадавших в результате ЧП нет.
"На месте происшествия работают 16 человек и пять единиц техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Работа шахты приостановлена. Погибших, пострадавших нет. Самостоятельно вышли на поверхность 60 работников шахты. Ориентировочно через 2-2,5 часа электроэнергия в шахте будет восстановлена", - говорится в сообщении.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России