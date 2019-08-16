В Якутии энергоснабжение шахты "Денисовская" восстановят через два часа

ЯКУТСК, 16 авг - РИА Новости. Электроснабжение на шахте "Денисовская" (принадлежит угледобывающей компании "Колмар") в Якутии, где произошло возгорание на трансформаторной подстанции, будет восстановлено через 2-2,5 часа, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

В пятницу работа шахты "Денисовская" в Нерюнгринском районе Якутии была приостановлена из-за пожара на питающей подстанции. Представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что пожар удалось локализовать, пострадавших в результате ЧП нет.