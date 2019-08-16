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РИА Новости

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

14:16 16.08.2019 (обновлено: 15:40 16.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас он составляет 11 280 рублей.
Как ранее сообщила "Российская газета", повышение МРОТ коснется приблизительно четырех миллионов россиян.
Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего человека. Индексируется она один раз в год — как раз до прожиточного минимума второго квартала прошлого года. Как пояснил изданию министр труда и социальной защиты Максим Топилин, обычно показатель именно за этот период совпадает с годовым.
Конституционный суд РФ. Архивное фото
12 апреля, 18:03РИА Новости
Конституционный суд разъяснил порядок формирования МРОТ
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РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Ураааааа скоро будет 182 доллара МРОТ мы всё ближе к Гондурасу где 340 долларов.
16 августа, 15:11
Вася Кремлеботов
932225014
Размер минимальной оплаты труда МРОТ в России с 1 января 2019 года составляет 11280 рублей. Уточняю, это в месяц. 72% россиян получают от МРОТ до средней зарплаты, которая, опять же по лукавой статистике, составляет 42.595. Теперь сравним размер МРОТ по странам. 3. США, МРОТ 7.25 долларов в час 2. Германия, МРОТ 9.19 евро/ч 1.Франция, МРОТ 10 евро в час, такую зарплату получают 1.7 миллиона человек, или 2.5% населения. рабочая неделя 35 часов. Чтобы заработать российский МРОТ, американцу на минималках потребуются сутки, 23.5 часа. Жителю Германии 17 часов, а французу в жёлтом жилете всего 15. Вы что, хотите как во Франции?
16 августа, 15:18
Alex Fedorov
1061230213
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