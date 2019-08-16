Экипаж A321 после ЧП в Жуковском отдохнет и "полетает" на тренажере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Члены экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета A321 на время отстранения от работы "полетают" на тренажере или сходят в отпуск, сообщил журналистам в пятницу коммерческий директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.

"Они полетают на тренажере. Есть, чем заняться. Кто-то, может, в отпуск сходит – август месяц", - сказал Скуратов, отвечая на вопрос, чем займутся члены экипажа на период отстранения от работы.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.