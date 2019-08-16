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РИА Новости

В Минприроды заявили о сокращении числа пожаров в сибирских заповедниках

14:14 16.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Количество природных пожаров на территории заповедников в Иркутской области и Бурятии сократилось до четырех, говорится в сообщении Минприроды.
По данным ведомства на 13 августа, в заповедниках действовало 11 пожаров.
"Действуют 4 природных пожара, 2 локализовано; общая площадь, пройденная огнем, составляет 521 гектаров, вся лесная; задействовано 149 человек", - сообщает ведомство.
Как уточняется в сообщении, пожары действуют в национальном парке "Забайкальский" и заповеднике "Баргузинский" на территории Бурятии, а также в заповеднике "Байкало-Ленский" в Иркутской области.
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