В Минприроды заявили о сокращении числа пожаров в сибирских заповедниках

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Количество природных пожаров на территории заповедников в Иркутской области и Бурятии сократилось до четырех, говорится в сообщении Минприроды.
По данным ведомства на 13 августа, в заповедниках действовало 11 пожаров.
"Действуют 4 природных пожара, 2 локализовано; общая площадь, пройденная огнем, составляет 521 гектаров, вся лесная; задействовано 149 человек", - сообщает ведомство.
Как уточняется в сообщении, пожары действуют в национальном парке "Забайкальский" и заповеднике "Баргузинский" на территории Бурятии, а также в заповеднике "Байкало-Ленский" в Иркутской области.