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РИА Новости

"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского

14:13 16.08.2019 (обновлено: 18:31 16.08.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛолита Милявская
Лолита Милявская
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Лолита Милявская. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Лолита Милявская на странице певицы Таисии Повалий в инстаграме выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского из-за разобщенности в обществе.
По ее словам, вопреки ожиданиям, с приходом Зеленского к власти не произошло никаких изменений.
"Господи… Когда закончится безумие, которое делит людей на "красных и белых". Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили".
Церемония награждения победителей конкурса Марка № 1 в России-2014
Лолита Милявская
Ранее Повалий анонсировала декабрьский концерт в Национальном дворце искусств "Украина" в Киеве. Но на днях директор дворца Роман Недзельский назвал рекламу этого концерта спланированной провокацией.
Повалий обратилась за поддержкой к поклонникам. По ее словам, ей объяснили, что публика якобы не поймет ее решение выступить с сольным концертом.
"Так случилось, что в нашей стране кто угодно, только не вы, вправе решать, петь мне для вас или нет! Я прошу вас, мои искренние и чистые поклонники, сказать свое слово против лжи и несправедливости!" — написала она.
Певица Лолита Милявская на четвертой Реальной премии MUSICBOX 2016, проходящей в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве
16 июня, 18:18РИА Новости
Лолита выступила с заявлением после скандала с шуткой про Крым
Таисия Повалий — советская и украинская певица, народная артистка Украины. В 2015 году она попала в черный список украинских деятелей культуры, которых предлагалось лишить звания народных артистов за то, что они "активно сотрудничают" с Россией.
Два года назад Лолите Милявской запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Певицу высадили из поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.
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Шоу-бизнесЛолита МилявскаяТаисия Повалий
Популярные комментарии
Ничего и не поменяется. Наивные. Зеленский последний президент Украины, в сегодняшних границах. Развал Украины ускорится.
16 августа, 14:20
Арсений Понфиленко
5121004
Думаю до Лолиты еще не доходит масштаб конфликта. У шоуартистов своеобразная степень свободы))))
16 августа, 14:24
Руслан Мурадов
2540000
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