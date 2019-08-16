"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Лолита Милявская на странице певицы Таисии Повалий в Лолита Милявская на странице певицы Таисии Повалий в инстаграме выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского из-за разобщенности в обществе.

По ее словам, вопреки ожиданиям, с приходом Зеленского к власти не произошло никаких изменений.

"Господи… Когда закончится безумие, которое делит людей на "красных и белых". Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили". Лолита Милявская

Ранее Повалий анонсировала декабрьский концерт в Национальном дворце искусств "Украина" в Киеве. Но на днях директор дворца Роман Недзельский назвал рекламу этого концерта спланированной провокацией.

Повалий обратилась за поддержкой к поклонникам. По ее словам, ей объяснили, что публика якобы не поймет ее решение выступить с сольным концертом.

"Так случилось, что в нашей стране кто угодно, только не вы, вправе решать, петь мне для вас или нет! Я прошу вас, мои искренние и чистые поклонники, сказать свое слово против лжи и несправедливости!" — написала она.

Таисия Повалий — советская и украинская певица, народная артистка Украины. В 2015 году она попала в черный список украинских деятелей культуры, которых предлагалось лишить звания народных артистов за то, что они "активно сотрудничают" с Россией.