Против подмосковного криминального авторитета Огонька возбудили дело

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полиция возбудила дело на криминального авторитета по кличке Огонек за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении одного из лидеров криминальной среды, именуемого как "Огонек", по статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "занятие высшего положения в преступной иерархии", – рассказала Петрова.

Добавляется, что ранее Огонька задержали с героином, за который он получил десять месяцев лишения свободы. В СМИ сообщалось, что при нем было найдено четыре грамма наркотика, задержание проходило 14 ноября прошлого года. В пресс-релизе ГУМВД статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона.

"Установлено, что за осужденным с 1994 года было признано высшее положение в преступной иерархии - "вор в законе". Он осуществлял координацию действий организованных групп на территории Красногорского, Волоколамского и Солнечногорского районов Московской области и САО г. Москвы, а также создал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов", – добавила Петрова.