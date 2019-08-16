В ЛНР заявили о пяти сбитых беспилотниках ВСУ за неделю

ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских силовиков за неделю, заявил в пятницу на брифинге начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР на минувшей неделе было обнаружено и уничтожено пять БПЛА вооруженных формирований Украины, которые вели разведку и корректировку огня по населенным пунктам республики", - сказал Осадчий.
Он уточнил, что беспилтники были сбиты у линии соприкосновения в районе населенных пунктов Калиновка, Весняное, Донецкий, Калиново, Веселая гора.
"С целью ведения разведки и корректировки огня украинские боевики в нарушение минских договоренностей активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов вдоль линии боевого соприкосновения", - добавил начальник пресс-службы.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru