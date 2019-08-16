В ЛНР заявили о пяти сбитых беспилотниках ВСУ за неделю

ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских силовиков за неделю, заявил в пятницу на брифинге начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР на минувшей неделе было обнаружено и уничтожено пять БПЛА вооруженных формирований Украины, которые вели разведку и корректировку огня по населенным пунктам республики", - сказал Осадчий.

Он уточнил, что беспилтники были сбиты у линии соприкосновения в районе населенных пунктов Калиновка, Весняное, Донецкий, Калиново, Веселая гора.