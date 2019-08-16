Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T16:17Z
https://ria.ru/20190816/1557569430.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_32e67ec18b5e9d1ae36cf97430d71042.jpg
РИА Новости

В МГД хотят создать комиссию по ситуации с заказом незаконных лекарств

13:59 16.08.2019 (обновлено: 16:17 16.08.2019)
294
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы выступают с идеей создать специальную комиссию для более детального разбирательства в ситуациях с заказами незаконных в РФ лекарств для тяжелобольных пациентов, сообщил РИА Новости член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья МГД Леонид Зюганов.
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело, устроили в доме обыск и изъяли компьютер. Бунимович назвал ситуацию "абсурдной и бесчеловечной" и призвал Следственный комитет прекратить дело. Однако, согласно уголовно-процессуальному кодексу, расследование подобных уголовных дел в РФ не относится к подследственности СК.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Вчера, 13:18РИА Новости
Минздрав рассказал о выдаче разрешений на незарегистрированные лекарства
"Конечно, мы будем выступать на стороне жителя, потому что это здоровое желание любой матери сделать все возможное, чтобы облегчить страдания ребенка. Безусловно, мы будем отстаивать права и разбираться в этом случае отдельно... будет создана специальная комиссия, которая будет заниматься подобными случаями", - сообщил Зюганов.
Он уточнил, что в комиссию войдут депутаты Мосгордумы, представители Главного управления по контролю за оборотом наркотиков и представители департамента здравоохранения Москвы. Сам препарат уже находится на контроле у профильной комиссии МГД.
По мнению Зюганова, такие случаи происходят из-за незнания законодательной базы и списка запрещенных на территории страны веществ. По его мнению, необходимо изменить подход к регистрации препаратов.
"Безусловно, здесь нужно поднимать в целом вопросы о необходимости максимально быстро ускорять сертификацию лекарственных средств. Мы будем как-то это стимулировать, а такие случаи являются хорошим ознаменованием того, что нужно предпринимать усилия", - заключил Зюганов.
Биологически активные добавки
9 августа, 15:02Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт объяснила, почему в России снизился спрос на дешевые лекарстваСогласно статистике, россияне стали реже покупать дешевые лекарства. Эти данные прокомментировала в интервью радио Sputnik эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина.
202000
Обсудить 1
Здоровье - ОбществоМосковская городская думаРоссияОбщество
Рекомендуем
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
РИА
Новости
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Лента
новостей
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Набережная пляжа Ривьера в Сочи после шторма
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Полиция
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Новейший беспилотник Охотник впервые пролетел в паре с истребителем
Минобороны показало полет беспилотника "Охотник" в паре с истребителем
Люди отдыхают на набережной в Ялте
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Девушка выбирает правильное питание
Росстат рассказал, как за 40 лет изменился рацион россиян
Бассейн в отеле Movenpick, Сус, Тунис
В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния