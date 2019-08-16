В МГД хотят создать комиссию по ситуации с заказом незаконных лекарств

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы выступают с идеей создать специальную комиссию для более детального разбирательства в ситуациях с заказами незаконных в РФ лекарств для тяжелобольных пациентов, сообщил РИА Новости член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья МГД Леонид Зюганов.

Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело, устроили в доме обыск и изъяли компьютер. Бунимович назвал ситуацию "абсурдной и бесчеловечной" и призвал Следственный комитет прекратить дело. Однако, согласно уголовно-процессуальному кодексу, расследование подобных уголовных дел в РФ не относится к подследственности СК.

"Конечно, мы будем выступать на стороне жителя, потому что это здоровое желание любой матери сделать все возможное, чтобы облегчить страдания ребенка. Безусловно, мы будем отстаивать права и разбираться в этом случае отдельно... будет создана специальная комиссия, которая будет заниматься подобными случаями", - сообщил Зюганов.

Он уточнил, что в комиссию войдут депутаты Мосгордумы, представители Главного управления по контролю за оборотом наркотиков и представители департамента здравоохранения Москвы. Сам препарат уже находится на контроле у профильной комиссии МГД.

По мнению Зюганова, такие случаи происходят из-за незнания законодательной базы и списка запрещенных на территории страны веществ. По его мнению, необходимо изменить подход к регистрации препаратов.