Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T13:59Z
https://ria.ru/20190816/1557569404.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155627/34/1556273438_0:61:3092:1800_1036x0_80_0_0_8901546afbc970cc6ffc5cdaf8e3962f.jpg
РИА Новости

ВСУ 14 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

13:59 16.08.2019
105
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины
Последствия обстрела со стороны ВС Украины
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВС Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Девятого августа в ЛНР заявили, что украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 01:01РИА Новости
В команде Зеленского разработают план "возвращения" Крыма и Донбасса
"В течение минувшей недели украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении восьми населенных пунктов ЛНР.
Осадчий уточнил, что украинские силовики продолжают целенаправленные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. Он добавил, что 13 августа была повреждена школа в населенном пункте Золотое-5 и жилой дом.
000001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
Силовики 140 раз нарушили действующее перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
РИА
Новости
Последствия обстрела в Донецкой области
ВСУ усилили обстрелы жилых районов ДНР, заявили в республике
Военнослужащие Народной милиции ЛНР ведут наблюдение на позициях близ линии соприкосновения в Донбассе
ЛНР обвинила силовиков в минировании территорий у линии соприкосновения
Сбитый украинских беспилотник
В ЛНР заявили о пяти сбитых беспилотниках ВСУ за неделю
Лента
новостей
Украинский военный
Силовики сосредотачивают тяжелое вооружение в Донбассе, заявили в ЛНР
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
В Якутии загорелась подстанция шахты "Денисовская"
Исламабад, Пакистан
Брат лидера Талибана погиб при взрыве в Пакистане, сообщил источник
Француженка Люсиль Рандон, сестра Андрэ
Французская монахиня стала самой пожилой жительницей Европы
Карета скорой помощи в Пакистане
На западе Пакистана прогремел взрыв в мечети
Последствия обстрела в Донецкой области
В ДНР расследуют около 550 дел по военным преступлениям Киева в Донбассе
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук усомнился в перспективах принятия закона об оппозиции на Украине
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Прокуратура ДНР квалифицировала обстрел Горловки как теракт
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
В ДНР три человека погибли за неделю из-за обстрелов
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
ВСУ пытались проникнуть на позиции ополчения в Донбассе, заявили в ДНР
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Россия поддерживает идею саммита в "нормандском формате", заявил Ушаков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
Лента новостейМолния