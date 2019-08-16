ВСУ 14 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Девятого августа в ЛНР заявили, что украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении восьми населенных пунктов ЛНР.