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РИА Новости

Международный ж/д салон PRO//Движение.Экспо откроется 28 августа в Щербинке

13:51 16.08.2019
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© Фото : пресс-служба "PRO//Движение. Экспо"Международный ж/д салон PRO//Движение.Экспо откроется 28 августа в Щербинке
Международный ж/д салон PRO//Движение.Экспо откроется 28 августа в Щербинке
© Фото : пресс-служба "PRO//Движение. Экспо"
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Представители 30 стран, 700 предприятий и 2000 специалистов отрасли примут участие в Международном железнодорожном салоне пространства 1520 PRO//Движение.Экспо, говорится в пресс-релизе организаторов PRO//Движение.Экспо.
Мероприятие пройдет в Щербинке на испытательном кольце АО "ВНИИЖТ" с 28 по 31 августа. 31 августа – День открытых дорог с бесплатным входом для всех желающих. В эту дату к стандартным мероприятиям и показам добавятся активности для детей, научно-популярные лекции и показы кинофильмов.
Пассажирские перевозки и цифровизация – два фокуса деловой программы, которые традиционно привлекают повышенное внимание широкой аудитории.
До 2025 года ОАО "РЖД" планирует увеличить объемы пассажирских перевозок на 27%, активно конкурировать с авиационным транспортом, расширить географию региональных маршрутов. Поставленная задача подразумевает модернизацию подвижного состава. На выставке будут обсуждаться концепции "Вагон 2020", "Вагон 2023" - темы, которые непосредственно коснутся в том числе и рядовых пассажиров.
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Грузовые перевозки: "PRO Инновационный грузовой вагон: подвижной состав будущего" – тема, которая затрагивает провозную способность, перспективы ее увеличения, применение новых материалов, в том числе полимерных, при производстве вагонов. В сессии примут участие крупнейшие производители и эксплуатанты грузового подвижного состава.
Также в рамках Экспо состоится презентация первых на колее 1520 сочлененных вагонов-цистерн.
Блокчейн-технологии и интернет вещей уже находят применение на железнодорожном транспорте. В ходе круглых столов и панельных дискуссий участники обозначат наиболее перспективные направления развития и расскажут о новых технологиях, ждущих внедрения.
В частности, пройдут сессии: "Цифровая трансформация и технологии будущего в железнодорожной отрасли", "Реальные кейсы цифровой трансформации ОАО "РЖД", "Искусственный интеллект и развитие железнодорожной отрасли".
Количество гостей салона должно превысить 25 тысяч человек.
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Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров, гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа и другие крупнейшие эксперты отрасли примут активное участие в работе салона в день его открытия и последующие дни.
Свое участие в PRO//Движение.Экспо подтвердили "Трансмашхолдинг", "ОВК", "Уральские локомотивы", "Синара – Транспортные Машины", ГК1520, Bombardier, Siemens, Китайские железные дороги, Linsinger и другие.
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