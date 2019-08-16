Международный ж/д салон PRO//Движение.Экспо откроется 28 августа в Щербинке

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Представители 30 стран, 700 предприятий и 2000 специалистов отрасли примут участие в Международном железнодорожном салоне пространства 1520 PRO//Движение.Экспо, говорится в пресс-релизе организаторов PRO//Движение.Экспо.

Мероприятие пройдет в Щербинке на испытательном кольце АО "ВНИИЖТ" с 28 по 31 августа. 31 августа – День открытых дорог с бесплатным входом для всех желающих. В эту дату к стандартным мероприятиям и показам добавятся активности для детей, научно-популярные лекции и показы кинофильмов.

Пассажирские перевозки и цифровизация – два фокуса деловой программы, которые традиционно привлекают повышенное внимание широкой аудитории.

До 2025 года ОАО "РЖД" планирует увеличить объемы пассажирских перевозок на 27%, активно конкурировать с авиационным транспортом, расширить географию региональных маршрутов. Поставленная задача подразумевает модернизацию подвижного состава. На выставке будут обсуждаться концепции "Вагон 2020", "Вагон 2023" - темы, которые непосредственно коснутся в том числе и рядовых пассажиров.

Грузовые перевозки: "PRO Инновационный грузовой вагон: подвижной состав будущего" – тема, которая затрагивает провозную способность, перспективы ее увеличения, применение новых материалов, в том числе полимерных, при производстве вагонов. В сессии примут участие крупнейшие производители и эксплуатанты грузового подвижного состава.

Также в рамках Экспо состоится презентация первых на колее 1520 сочлененных вагонов-цистерн.

Блокчейн-технологии и интернет вещей уже находят применение на железнодорожном транспорте. В ходе круглых столов и панельных дискуссий участники обозначат наиболее перспективные направления развития и расскажут о новых технологиях, ждущих внедрения.

В частности, пройдут сессии: "Цифровая трансформация и технологии будущего в железнодорожной отрасли", "Реальные кейсы цифровой трансформации ОАО "РЖД", "Искусственный интеллект и развитие железнодорожной отрасли".

Количество гостей салона должно превысить 25 тысяч человек.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров, гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа и другие крупнейшие эксперты отрасли примут активное участие в работе салона в день его открытия и последующие дни.