В Пермском крае ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

ПЕРМЬ, 16 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен в Пермском крае из-за переувлажнения почвы и повреждения посевов сельхозкультур, сообщило министерство территориальной безопасности региона.
В среду министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева предложила на заседании правительства ввести в регионе режим ЧС в связи с гибелью сельхозкультур на площади 13,4 тысячи гектар из-за крайне неблагоприятных агрометеорологических условий. По данным Бредневой, в результате сильных и продолжительных дождей, града, гроз и низких температур погибло более 3 тысяч гектар пшеницы, 1264 гектара ячменя, 2180 гектар овса, 25 гектар свеклы, 140 гектар картофеля, 70 гектар капусты, более 5 тысяч гектар многолетних трав, более 1 тысячи гектар однолетних трав.
"️В Пермском крае введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы и повреждения посевов сельскохозяйственных культур", - сообщает министерство в своем Telegram-канале.
В региональном министерстве сельского хозяйства РИА Новости добавили, что решение о введении ЧС регионального характера было принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края.