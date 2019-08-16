В Пермском крае ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В среду министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева предложила на заседании правительства ввести в регионе режим ЧС в связи с гибелью сельхозкультур на площади 13,4 тысячи гектар из-за крайне неблагоприятных агрометеорологических условий. По данным Бредневой, в результате сильных и продолжительных дождей, града, гроз и низких температур погибло более 3 тысяч гектар пшеницы, 1264 гектара ячменя, 2180 гектар овса, 25 гектар свеклы, 140 гектар картофеля, 70 гектар капусты, более 5 тысяч гектар многолетних трав, более 1 тысячи гектар однолетних трав.