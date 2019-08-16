В Госдуму внесли проект о добыче попутных ископаемых

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий компаниям-разработчикам нефтегазовых месторождений добывать также другие полезные ископаемые из подземных и попутных вод, извлечение которых связано с разработкой месторождений, говорится в сообщении кабмина.

"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность реализации пользователями недр обязанности по обеспечению полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр", - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что сейчас, в соответствии с законом "О недрах", недропользователь имеет право использовать добытое минеральное сырье только в соответствии с лицензией на пользование недрами и ее целевым назначением. При открытии в ходе геологоразведки нового вида попутного полезного ископаемого, не указанного в лицензии, пользователь не будет иметь прав на его дальнейшее использование и реализацию.

При этом в 2016 году в закон "О недрах" внесли изменения, предусматривающие в качестве пилотного проекта включение в лицензии на пользование недрами права добычи попутных полезных ископаемых для госкомпаний. Новый законопроект Минприроды предлагает распространить этот механизм на всех пользователей недр.

Он предусматривает возможность для недропользователей при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородов "в границах предоставленных им горных отводов добывать полезные ископаемые, не относящиеся к углеводородному сырью, из подземных вод, извлечение которых связано с разработкой месторождений... включая добычу полезных ископаемых из попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд".