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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о добыче попутных ископаемых

13:46 16.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБуровая установка
Буровая установка
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий компаниям-разработчикам нефтегазовых месторождений добывать также другие полезные ископаемые из подземных и попутных вод, извлечение которых связано с разработкой месторождений, говорится в сообщении кабмина.
"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность реализации пользователями недр обязанности по обеспечению полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр", - говорится в сообщении.
В нем поясняется, что сейчас, в соответствии с законом "О недрах", недропользователь имеет право использовать добытое минеральное сырье только в соответствии с лицензией на пользование недрами и ее целевым назначением. При открытии в ходе геологоразведки нового вида попутного полезного ископаемого, не указанного в лицензии, пользователь не будет иметь прав на его дальнейшее использование и реализацию.
При этом в 2016 году в закон "О недрах" внесли изменения, предусматривающие в качестве пилотного проекта включение в лицензии на пользование недрами права добычи попутных полезных ископаемых для госкомпаний. Новый законопроект Минприроды предлагает распространить этот механизм на всех пользователей недр.
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Он предусматривает возможность для недропользователей при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородов "в границах предоставленных им горных отводов добывать полезные ископаемые, не относящиеся к углеводородному сырью, из подземных вод, извлечение которых связано с разработкой месторождений... включая добычу полезных ископаемых из попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд".
Технический проект разработки месторождения будет определять состав и планируемый объем добычи полезных компонентов (прежде всего лития, йода, брома, бора), а также технические и технологические решения по их извлечению, отмечается в сообщении.
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