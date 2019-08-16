Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T13:44Z
https://ria.ru/20190816/1557568904.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155749/83/1557498320_0:96:1977:1208_1036x0_80_0_0_7d37e6ac3460c87b0e966ca6ca78bb33.jpg
РИА Новости

Суд отменил особый порядок рассмотрения дела экс-главы минфина Подмосковья

13:44 16.08.2019
672
© РИА Новости / Валерий МельниковБывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы отменил особый порядок рассмотрения дела экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, который гарантировал ему более мягкое наказание, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прекратить особый порядок судебного разбирательства обвиняемого Алексея Кузнецова... Назначить по уголовному делу рассмотрение в общем порядке на 26 августа", - огласила решение судья.
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов перед началом заседания Басманного суда города Москвы. 6 августа 2019
6 августа, 13:28РИА Новости
Экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова оставили в СИЗО еще на полгода
Ранее в пятницу суд отказался прекращать уголовное преследование Кузнецова по 14 эпизодам хищения на сумму свыше 11 миллиардов рублей - защита настаивала на истечении срока давности по ним. Экс-министр обвиняется по трем статьям УК РФ: ч. 4 ст. 159 ("мошенничество"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("растрата") и ч. 3 ст. 174.1 ("легализация денежных средств").
Дело рассматривалось в особом порядке - с признанием вины и без исследования доказательств. Однако против этого выступили прокурор и представитель правительства Московской области (как потерпевшая сторона).
"Обращаю внимание на то, что Кузнецов обвиняется в 22 эпизодах по данному уголовному делу, ущерб составил 14 миллиардов рублей. Несмотря на то, что Кузнецов признал вину, эпизоды надо изучить", - заявила прокурор.
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов
24 июля, 14:35РИА Новости
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 миллиардов рублей
Кузнецов был задержан 6 июля 2013 года во Франции, освобожден 12 апреля 2016 года с обязательством носить электронный браслет, еще через полгода помещен под домашний арест в съемную квартиру полиции. В конце декабря прошлого года он был заключен в тюрьму под Парижем, экстрадирован в Россию в январе.
Как следует из обвинительного заключения, в 2005-2008 годы экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства области входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Уголовное дело было возбуждено в мае 2008 года. Мошенники "похитили право требования задолженности" у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество "Московской областной инвестиционной трастовой компании".
Страница с данными Алексея Кузнецова на сайте Интерпола. Архивное фото
19 июля 2017, 15:34РИА Новости
СК поблагодарил Францию за помощь в поимке экс-министра Кузнецова
1520010
Обсудить 4
Спортсмены и команды
Алексей Кузнецов
Московская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Архангельской области возбудили дело против судебных приставов
РИА
Новости
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Мосгорсуд оставил в СИЗО участника незаконного шествия в Москве Котова
Советник президента России Сергей Глазьев
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Немецкий детектив повторно обратился в прокуратуру Нидерландов по делу МН17
Лента
новостей
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
Эксперты предупредили об ограничениях на пополнение проездных в России
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил состояние американской экономики
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
"Победа" подтвердила попадание птицы в двигатель самолета
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Против подмосковного криминального авторитета Огонька возбудили дело
Буровая установка
В Госдуму внесли проект о добыче попутных ископаемых
Статуя Фемиды в суде
Насиловавший годами пасынка житель Татарстана получил 16 лет колонии
Новейший беспилотник Охотник впервые пролетел в паре с истребителем
Минобороны показало полет беспилотника "Охотник" в паре с истребителем
Украинское правосудие
Суд в Николаеве отпустил под залог россиянина Мефедова, пишут СМИ
Люди отдыхают на набережной в Ялте
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Машина Прокуратуры России
В Волгограде экс-чиновника осудили за взятки от торговцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния