Суд отменил особый порядок рассмотрения дела экс-главы минфина Подмосковья

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы отменил особый порядок рассмотрения дела экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, который гарантировал ему более мягкое наказание, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Прекратить особый порядок судебного разбирательства обвиняемого Алексея Кузнецова... Назначить по уголовному делу рассмотрение в общем порядке на 26 августа", - огласила решение судья.

Ранее в пятницу суд отказался прекращать уголовное преследование Кузнецова по 14 эпизодам хищения на сумму свыше 11 миллиардов рублей - защита настаивала на истечении срока давности по ним. Экс-министр обвиняется по трем статьям УК РФ: ч. 4 ст. 159 ("мошенничество"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("растрата") и ч. 3 ст. 174.1 ("легализация денежных средств").

Дело рассматривалось в особом порядке - с признанием вины и без исследования доказательств. Однако против этого выступили прокурор и представитель правительства Московской области (как потерпевшая сторона).

"Обращаю внимание на то, что Кузнецов обвиняется в 22 эпизодах по данному уголовному делу, ущерб составил 14 миллиардов рублей. Несмотря на то, что Кузнецов признал вину, эпизоды надо изучить", - заявила прокурор.

Кузнецов был задержан 6 июля 2013 года во Франции, освобожден 12 апреля 2016 года с обязательством носить электронный браслет, еще через полгода помещен под домашний арест в съемную квартиру полиции. В конце декабря прошлого года он был заключен в тюрьму под Парижем, экстрадирован в Россию в январе.