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РИА Новости
Задержание Атамбаева

В Киргизии арестовали счета Атамбаева

13:41 16.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Арест наложен на все счета экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который является фигурантом 12 уголовных дел, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
"В рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является Алмазбек Атамбаев, наложен арест на имущество, ценные бумаги, акции, на все расчетные счета, имеющиеся в банках Кыргызской Республики", - заявили в пресс-службе.
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По данным надзорного органа, арест наложен также на все имущество и счета, принадлежащие супруге экс-президента Раисе Атамбаевой, на имущество связанных с ним компаний, таких как "Кыргызавтомаш", телеканал "Апрель", ОАО "Медиафорум" и ряда других.
Как утверждают в Генпрокуратуре, арест наложен "в целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и морального вреда, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, по которым следствие имеет достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого Атамбаева и его близких родственников".
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Бывшему главе Киргизии вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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