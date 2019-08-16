В Киргизии арестовали счета Атамбаева

БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Арест наложен на все счета экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который является фигурантом 12 уголовных дел, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

"В рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является Алмазбек Атамбаев, наложен арест на имущество, ценные бумаги, акции, на все расчетные счета, имеющиеся в банках Кыргызской Республики", - заявили в пресс-службе.

По данным надзорного органа, арест наложен также на все имущество и счета, принадлежащие супруге экс-президента Раисе Атамбаевой, на имущество связанных с ним компаний, таких как "Кыргызавтомаш", телеканал "Апрель", ОАО "Медиафорум" и ряда других.

Как утверждают в Генпрокуратуре, арест наложен "в целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и морального вреда, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, по которым следствие имеет достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого Атамбаева и его близких родственников".

Бывшему главе Киргизии вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.