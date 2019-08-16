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РИА Новости

ВСУ усилили обстрелы жилых районов ДНР, заявили в республике

13:38 16.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики на этой неделе ещё активнее, чем раньше, обстреливают жилые районы и объекты инфраструктуры республики, ранены двое.
"Всего за неделю вооруженные формирования Украины усилили ведение огня по жилым районам и муниципальным объектам инфраструктуры республики, совершив 64 нарушения режима прекращения огня... по территории республики было выпущено 24 артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, шесть танковых снарядов и 91 мина калибром 120 и 82 миллиметра, ранен один мирный житель и один наш защитник", - сказал журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
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Он добавил, что все факты нарушений со стороны украинских силовиков направлены представителям международных организаций, а также в генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров, отдававших приказы на открытие огня.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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