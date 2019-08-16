ВСУ усилили обстрелы жилых районов ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики на этой неделе ещё активнее, чем раньше, обстреливают жилые районы и объекты инфраструктуры республики, ранены двое.

"Всего за неделю вооруженные формирования Украины усилили ведение огня по жилым районам и муниципальным объектам инфраструктуры республики, совершив 64 нарушения режима прекращения огня... по территории республики было выпущено 24 артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, шесть танковых снарядов и 91 мина калибром 120 и 82 миллиметра, ранен один мирный житель и один наш защитник", - сказал журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.