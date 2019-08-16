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РИА Новости

Силовики 140 раз нарушили действующее перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

13:38 16.08.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские силовики 140 раз нарушили действующее в Донбассе перемирие с момента его вступления в силу 21 июля, сообщил журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
С 21 июля в Донбассе действует всеобъемлющее перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя полный запрет на ведение любого вида огня и диверсионную деятельность.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"С момента объявления перемирия, с 21 июля, враг нарушил его 140 раз. В 54 случаях применялись гранатометы различных типов, в 25 случаях - минометы калибров 120 и 82 миллиметра, также применялась и артиллерия калибром 122 миллиметра. Всего было выпущено 24 артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, шесть танковых снарядов, 32 мины калибром 120 и 82 миллиметра",- сказал Басурин.
Он подчеркнул, что подразделения ДНР ответный огонь не открывали.
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