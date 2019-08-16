Самолет "ЮТэйр" вернулся во Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 авг — РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Москвы в Уфу, вернулся в аэропорт Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Стекло целое. Посадка благополучная", — сказал собеседник агентства.
По его словам, авиакомпания меняет самолет, вылет в Уфу запланирован на 15:30.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" задержала вылет борта из Минеральных Вод в Москву из-за подозрения на попадание птицы в двигатель.
Накануне самолет А321 "Уральских авиалиний", вылетевший из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Пилоты решили совершить экстренную посадку в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.
Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей, всего на борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.