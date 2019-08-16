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РИА Новости

Самолет "ЮТэйр" вернулся во Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло

13:33 16.08.2019 (обновлено: 13:54 16.08.2019)
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CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 авг — РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Москвы в Уфу, вернулся в аэропорт Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Стекло целое. Посадка благополучная", — сказал собеседник агентства.
По его словам, авиакомпания меняет самолет, вылет в Уфу запланирован на 15:30.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" задержала вылет борта из Минеральных Вод в Москву из-за подозрения на попадание птицы в двигатель.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
15 августа, 12:15РИА Новости
Ученый объяснил, как и с какими чайками мог столкнуться самолет в Жуковском
Накануне самолет А321 "Уральских авиалиний", вылетевший из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Пилоты решили совершить экстренную посадку в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.
Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей, всего на борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Чайки с птенцами
Вчера, 11:03РИА Новости
Эксперт назвал чаек самыми опасными птицами для самолетов
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