Самолет "ЮТэйр" вернулся во Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 авг — РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Москвы в Уфу, вернулся в аэропорт Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"Стекло целое. Посадка благополучная", — сказал собеседник агентства.

По его словам, авиакомпания меняет самолет, вылет в Уфу запланирован на 15:30.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" задержала вылет борта из Минеральных Вод в Москву из-за подозрения на попадание птицы в двигатель.

Накануне самолет А321 "Уральских авиалиний", вылетевший из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Пилоты решили совершить экстренную посадку в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.