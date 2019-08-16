Роспотребнадзор начал расследование после отравления в Ульяновской области

Ранее минздрав Ульяновской области сообщил о госпитализации семи жителей Ульяновской области, в том числе двоих детей, после отравления, предположительно, подсолнечным маслом, один из них умер. По данным пресс-службы, пострадавшие были госпитализированы с подозрением на отравление неустановленным веществом. Уточняется, что все они были родственниками или коллегами. По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, основным симптомом у всех пострадавших являются кровотечения различной локации, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.