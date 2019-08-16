Роспотребнадзор начал расследование после отравления в Ульяновской области

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области проводит расследование причин отравления жителей региона, которые были госпитализированы после употребления в пищу подсолнечного масла, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее минздрав Ульяновской области сообщил о госпитализации семи жителей Ульяновской области, в том числе двоих детей, после отравления, предположительно, подсолнечным маслом, один из них умер. По данным пресс-службы, пострадавшие были госпитализированы с подозрением на отравление неустановленным веществом. Уточняется, что все они были родственниками или коллегами. По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, основным симптомом у всех пострадавших являются кровотечения различной локации, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.
Кроме того, по данным минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением. В ведомстве уточнили, что выяснить, связаны ли эти два случая, предстоит правоохранительным органам.
"Управление Роспотребнадзора с момента поступления информации подключилось, ведет расследование", - говорится в сообщении.
Также проверку начала прокуратура области.