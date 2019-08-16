Фестиваль фейерверков пройдет в эти выходные в Братеевском парке Москвы

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Международный фестиваль фейерверков "Ростех", официальным информационным партнером которого выступает МИА "Россия сегодня", пройдет 17 и 18 августа в Братеевском каскадном парке столицы.
Фестиваль откроет шоу прошлогоднего победителя, команды Словакии. Затем начнутся выступления участников турнира-2019 – коллективов из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции. Они представят программы, состоящие из двух частей: визитной карточки и произвольной. В день можно будет увидеть по четыре пиротехнических шоу, которые будут сопровождаться специально созданным для фестиваля световым представлением. За техническими тонкостями выступлений будет следить жюри международного класса. Занявшие первые три места получат золотой, серебряный и бронзовый призы.
В нынешнем году фестиваль посвящен теме театра. Так, в арт-объекте "Кукольный домик" каждая комната станет сценой из разных театральных постановок: в зеленой можно будет встретить белку из "Сказки о царе Салтане" Пушкина, в красной – "Синюю птицу" Метерлинка, в розовой – фигуры из балета "Лебединое озеро" Чайковского. Окунуться в атмосферу чеховского "Вишневого сада" поможет инсталляция, представляющая собой небольшой многоуровневый лабиринт с современным прочтением театральных декораций.
Кроме того, для гостей предусмотрена разнообразная развлекательная программа. Например, желающие смогут попробовать преодолеть скалодром и полосу препятствий, заняться зумбой – энергичными фитнес-тренировками под мировые хиты – и йогой в гамаках. Для детей организована серия мастер-классов, на которых они научатся создавать афиши, узнают секреты фокусов и попробуют себя в роли археолога.
В дни фестиваля с 18:30 до 20:30 на главной сцене будут выступать известные певцы и музыкальные коллективы. 17 августа хедлайнерами концертной программы станут Ёлка и группа "Браво". Во второй день фестиваля гостей ждут выступления Димы Билана и Юлианны Карауловой.
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