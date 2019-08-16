В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

В пресс-службе комиссии РИА Новости сообщили, что Глазьев займет этот пост, если его кандидатуру одобрят члены Высшего Евразийского экономического совета. Заседание должно состояться 1 октября в Ереване.

Отмечается, что проект решения по кандидатуре Глазьева уже одобрили главы правительств ЕАЭС на заседании межправсовета, состоявшегося неделю назад в Киргизии.

Татьяна Валовая, которая сегодня работает на этом посту в ЕЭК, станет руководителем офиса ООН в Женеве.

Чем известен Сергей Глазьев

Глазьев в начале 1990-х годов занимал пост первого замминистра, а затем и министра внешнеэкономических связей.

Был депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов.

В 2008 году стал заместителем генсекретаря Евразийского экономического сообщества, а с 2009 по 2012 год занимал должность ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. В июне 2012 года был назначен советником президента России.

В этом качестве Глазьев известен своими докладами с жесткой критикой действий правительства и Банка России. В частности, он призывал Минфин и ЦБ отказаться от вложения средств национальных резервов в доллары и евро, предлагая поддержать за их счет собственное производство.