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РИА Новости

В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

13:18 16.08.2019 (обновлено: 13:49 16.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСоветник президента России Сергей Глазьев
Советник президента России Сергей Глазьев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Советник президента России Сергей Глазьев. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
В пресс-службе комиссии РИА Новости сообщили, что Глазьев займет этот пост, если его кандидатуру одобрят члены Высшего Евразийского экономического совета. Заседание должно состояться 1 октября в Ереване.
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Отмечается, что проект решения по кандидатуре Глазьева уже одобрили главы правительств ЕАЭС на заседании межправсовета, состоявшегося неделю назад в Киргизии.
Татьяна Валовая, которая сегодня работает на этом посту в ЕЭК, станет руководителем офиса ООН в Женеве.

Чем известен Сергей Глазьев

Глазьев в начале 1990-х годов занимал пост первого замминистра, а затем и министра внешнеэкономических связей.
Был депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов.
В 2008 году стал заместителем генсекретаря Евразийского экономического сообщества, а с 2009 по 2012 год занимал должность ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. В июне 2012 года был назначен советником президента России.
В этом качестве Глазьев известен своими докладами с жесткой критикой действий правительства и Банка России. В частности, он призывал Минфин и ЦБ отказаться от вложения средств национальных резервов в доллары и евро, предлагая поддержать за их счет собственное производство.
Среди известных идей Глазьева также — ограничить вывоз капитала из страны, поддержать собственных производителей через ослабление рубля, а также запретить закупки импортных товаров за счет государства.
Советник президента РФ Сергей Глазьев. Архивное фото
13 июня 2018, 18:46РИА Новости
Биография Сергея Глазьева
1679137538
Обсудить 21
Евразийский экономический союзСергей ГлазьевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Жаль, что внутри страны, ему не нашлось работы. Видимо был занозой, для определенного круга. Вот и избавились, с помощью повышения.
16 августа, 14:14
Georgiy Kravchenko
78424013
Лучше бы его с командой в замен кудриных набиулиных и прочих бухгалтеров назначили...
16 августа, 14:51
mm.j.sorokin
6500005
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