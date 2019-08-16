Минздрав рассказал о выдаче разрешений на незарегистрированные лекарства

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минздрав с начала года выдал пациентам более тысячи разрешений на ввоз незарегистрированных в России препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

"С начала 2019 года выдано более 1 тысячи разрешений по всем незарегистрированным препаратам", - говорится в сообщении.

Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированный в России "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович обратился к столичному Следственному комитету и призвал прекратить дело, назвав ситуацию бесчеловечной. В СК после обращения заявили, что не имеют отношения к этой ситуации и уголовных дел по указанному факту не возбуждали.