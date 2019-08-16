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РИА Новости

Минздрав рассказал о выдаче разрешений на незарегистрированные лекарства

13:18 16.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минздрав с начала года выдал пациентам более тысячи разрешений на ввоз незарегистрированных в России препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
"С начала 2019 года выдано более 1 тысячи разрешений по всем незарегистрированным препаратам", - говорится в сообщении.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
Вчера, 11:52РИА Новости
СК не заводил дело на мать ребенка-эпилептика, заказавшую лекарства в Сети
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированный в России "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович обратился к столичному Следственному комитету и призвал прекратить дело, назвав ситуацию бесчеловечной. В СК после обращения заявили, что не имеют отношения к этой ситуации и уголовных дел по указанному факту не возбуждали.
Минздрав РФ сообщал, что противоэпилептический препарат "Фризиум" не зарегистрирован в России и входит в список психотропных веществ, поэтому его оборот ограничен. Однако разрешение на его ввоз можно получить по жизненным показаниям пациента. Разрешение выдается Минздравом в срок, не превышающий пяти рабочих дней, при этом плата за его выдачу не взимается.
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Евгений БунимовичСледственный комитет РФМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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