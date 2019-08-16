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РИА Новости

Волонтер рассказала, как удалось найти потерявшегося под Омском мальчика

13:15 16.08.2019
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© Фото : МВД России по Омской областиПоиски трехлетнего мальчика в Омской области
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
© Фото : МВД России по Омской области
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Трехлетнего мальчика, потерявшегося в тайге в Омской области, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" нашли в 790 метрах по направлению на Северо-Запад от места, куда он ушел, откликнулся ребенок на зов "сынок", рассказали они на пресс-конференции.
Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.
Сотрудник отряда Лиза Алерт
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"Когда я его звала "сынок, сыночек", вот тогда он начал очень хорошо откликаться. Он среагировал именно на "сынок", - рассказала на пресс-конференции в Омске старшая группы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Татьяна Филиппова.
Судя по навигатору, рассказали ее коллеги, мальчик ушел от "отправной точки" на 790 метров по направлению на Северо-Запад. Выявить его местоположение изначально помог громкий писк, который издавал ребенок.
Ранее в большереченской районной больнице РИА Новости сообщили, что найденного в тайге мальчика переводят из реанимации в детское отделение, так как врачи не обнаружили у него изменений здоровья после перенесенного стресса.
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