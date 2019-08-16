Бортпроводник А321 рассказал об эвакуации пассажиров в кукурузном поле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Старший бортпроводник лайнера А321 Дмитрий Ивлицкий рассказал, как руководил эвакуацией пассажиров после аварийной посадки под Москвой.

Именно он запечатлен на кадрах, которые сделали очевидцы, где член экипажа севшего в поле аэробуса стоит с мегафоном и спокойно в деталях объясняет пассажирам, что нужно "идти на солнце, вдоль рядов кукурузы".

"Я когда вышел, пассажиры в кукурузном поле гуляли. Я говорю: "Быстрее", они: "Куда бежать?". Мегафон взял, говорю: "Левее!". Куда левее-то? Смотрю – слева кукурузное поле, справа кукурузное поле, куда ориентироваться? На солнце!" – пояснил журналистам Ивлицкий.

По его словам, он пять лет работает в авиаотрасли, три из которых – старшим бортпроводником, и это была его первая командировка с этим экипажем.

"Нас постоянно, ежедневно, можно сказать, готовят. Все отрабатываем: (приземление) на воду, на сушу, разгерметизацию – все отрабатываем. У нас всегда на высшем уровне (подготовка)", – сказал бортпроводник.