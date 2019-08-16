В Кузбассе сдают кровь для девочки, платье которой подожгла подруга

"Жители нашего города очень активизировались. На сегодня кровь для девочки сдал 21 человек, это только те, кто в регистратуре говорили, что сдают кровь для этого ребенка. А сколько людей пришли сдать кровь для нее, не отметив этого в регистратуре! Это уже во время донаций, в разговоре с врачами говорили, что пришли сдать кровь для девочки. На сегодня конкретно для этого ребенка мы сумели набрать 9,5 литров крови. Учитывая возраст ребенка, ее небольшой вес и состояние, этих запасов должно хватить минимум на месяц", – рассказала собеседница агентства.