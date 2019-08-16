В Кузбассе сдают кровь для девочки, платье которой подожгла подруга

КЕМЕРОВО, 16 авг – РИА Новости. Жители города Новокузнецка активно сдают кровь для девочки, которая попала в реанимацию после того, как во время игры ее платье подожгла 9-летняя подруга, сообщила РИА Новости замдиректора по медицинской части Новокузнецкого филиала областного центра крови Ольга Катернюк.
Ранее сообщалось, что 7 августа во время прогулки 9-летняя девочка, балуясь с зажигалкой, подожгла платье своей 5-летней подруги, которая в этот момент играла с 11-летней девочкой. Потерпевшая добралась до калитки, ее отец занес ребенка домой и вызвал скорую помощь. Медицинские работники диагностировали у ребенка термические ожоги и госпитализировали. На данный момент пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, ей требуется донорская кровь. По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку. Также ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.
По данным СМИ, у девочки 70-75% ожогов.
"Жители нашего города очень активизировались. На сегодня кровь для девочки сдал 21 человек, это только те, кто в регистратуре говорили, что сдают кровь для этого ребенка. А сколько людей пришли сдать кровь для нее, не отметив этого в регистратуре! Это уже во время донаций, в разговоре с врачами говорили, что пришли сдать кровь для девочки. На сегодня конкретно для этого ребенка мы сумели набрать 9,5 литров крови. Учитывая возраст ребенка, ее небольшой вес и состояние, этих запасов должно хватить минимум на месяц", – рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что поток людей, желающих сдать кровь именно для этого ребенка, нескончаем. "Приходят, говорят, что прочитали в интернете", – уточнила Катернюк.
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Она добавила, что филиал Центра крови тесно сотрудничает с лечащими врачами ребенка, чтобы заранее подготовить необходимые компоненты крови.
"Мы постоянно на телефоне, даже в нерабочее время, ведь в таком тяжелом состоянии есть нюансы, обсуждаем с врачами, какие компоненты понадобятся завтра, послезавтра, чтобы заранее подготовить их и оперативно доставить. Буквально вчера, уже в конце рабочего дня, наш постоянный донор раздумывал, сдавать или нет ему тромбоциты, поскольку их сдача занимает порядка часа времени, плюс нужно сделать преданализы, но, когда я сказала, что тромбоциты нужны для этой девочки, сразу согласился", – подытожила собеседница агентства.