Около 11 тысяч жителей Владивостока остались без света

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Порядка 11 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за сбоя в работе подстанции Чуркин, где произошло задымление, сообщил РИА Новости представитель филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании.
"Задымление произошло на подстанции Чуркин во Владивостоке, без света остался не весь район города, а его часть, примерно 11 тысяч потребителей. Аварийные бригады сразу же приступили к работе", - сказал собеседник агентства.
Сбой в работе оборудования подстанции зафиксировали 16 августа в 15.30 (8.30 мск). Подстанция Чуркин обеспечивает электроэнергией потребителей части Первомайского района Владивостока. Ремонтные бригады оперативно выехали на место для выяснения причин произошедшего.