Около 11 тысяч жителей Владивостока остались без света

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Порядка 11 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за сбоя в работе подстанции Чуркин, где произошло задымление, сообщил РИА Новости представитель филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании.

"Задымление произошло на подстанции Чуркин во Владивостоке, без света остался не весь район города, а его часть, примерно 11 тысяч потребителей. Аварийные бригады сразу же приступили к работе", - сказал собеседник агентства.