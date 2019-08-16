В Приморье в ходе тайфуна "Кроса" подтопило около 300 подворий

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Около 300 подворий и 20 домов подтопило в паводком в ходе тайфуна "Кроса" в Приморье, сообщает региональная администрация.

"В настоящее время подтоплено 20 домов и 301 придомовая территория в Пожарском, Красноармейском районах, Дальнереченском и Лесозаводском городских округах. Электричество есть во всех населенных пунктах, мелкие аварии оперативно устраняются аварийными бригадами", - говорится в сообщении.

По данным Примгидромета, из-за значительной интенсивности развития дождевого паводка 16 августа вечером ожидается повышение уровня рек до опасных отметок в Уссурийском районе, в Октябрьском районе. Есть угроза затопления участков дорог, низководных мостов, сельхозугодий, низин в селах Пуциловка, Новогеоргиевка, Константиновка, Фадеевка, Полтавка, Чернятино, Покровка.