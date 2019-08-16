В Берлине женщина подала в суд на хор мальчиков, куда не приняли ее дочь

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Берлине мать девятилетней девочки подала иск в административный суд из-за того, что ее дочь не приняли в Государственный кафедральный хор мальчиков. Об этом сообщает издание В Берлине мать девятилетней девочки подала иск в административный суд из-за того, что ее дочь не приняли в Государственный кафедральный хор мальчиков. Об этом сообщает издание Tagesspiegel

Женщина заявила, что ее дочь, которая ранее пела в разных хорах, хотела поступить в хор мальчиков в ноябре 2018 года, но ей отказали в приеме. По мнению истицы, хор проявил недопустимую дискриминацию и нарушил права девочки на равные возможности.

В хоре пояснили, что отказались принимать девочку не из-за ее половой принадлежности, а потому что ее голос не отвечает звучанию хора мальчиков. Кроме того, приемная комиссия усомнилась в мотивации ребенка и возможности доверительного сотрудничества с родителями.

Слушания должны начаться сегодня.