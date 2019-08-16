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РИА Новости

В Берлине женщина подала в суд на хор мальчиков, куда не приняли ее дочь

12:59 16.08.2019 (обновлено: 13:56 16.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкХор мальчиков
Хор мальчиков
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Берлине мать девятилетней девочки подала иск в административный суд из-за того, что ее дочь не приняли в Государственный кафедральный хор мальчиков. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.
Женщина заявила, что ее дочь, которая ранее пела в разных хорах, хотела поступить в хор мальчиков в ноябре 2018 года, но ей отказали в приеме. По мнению истицы, хор проявил недопустимую дискриминацию и нарушил права девочки на равные возможности.
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В хоре пояснили, что отказались принимать девочку не из-за ее половой принадлежности, а потому что ее голос не отвечает звучанию хора мальчиков. Кроме того, приемная комиссия усомнилась в мотивации ребенка и возможности доверительного сотрудничества с родителями.
Слушания должны начаться сегодня.
Государственный кафедральный хор — одно из старейших музыкальных учреждений Берлина, до сих пор в него принимали только мальчиков.
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