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РИА Новости

Росгвардия назвала вакансию снайпера для охраны акций в Москве фейком

12:54 16.08.2019 (обновлено: 16:13 16.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Росгвардия не размещала вакансию снайпера для обеспечения безопасности на массовых акциях в Москве, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Ранее на портале HeadHunter была опубликована вакансия якобы от столичного ОМОНа (структура, входящая в Росгвардию) о поиске снайпера.
"Официальные объявления о наборе в различные подразделения Росгвардии действительно размещаются на сайтах по поиску работы только с проверенных страничек работодателя, либо же заявления о приеме напрямую подаются в отряд или через военкомат", — сказал Грибакин.
По его словам, объявление о вакансии снайпера — "очередной фейк".
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
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Он подчеркнул, что ОМОН, помимо обеспечения общественной безопасности на массовых мероприятиях, участвует в специальных операциях по задержанию особо опасных преступников.
"Перед сотрудниками ОМОНа стоит целый ряд задач, в том числе и участие в контртеррористических мероприятиях. И как раз при их проведении и необходимы, в том числе, снайперы", — заметил собеседник агентства.
Для обеспечения правопорядка на общественных мероприятиях снайперы не нужны, заключил он.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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РосгвардияОМОН РоссииМоскваБезопасность
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