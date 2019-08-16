Росгвардия назвала вакансию снайпера для охраны акций в Москве фейком

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Росгвардия не размещала вакансию снайпера для обеспечения безопасности на массовых акциях в Москве, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ранее на портале HeadHunter была опубликована вакансия якобы от столичного ОМОНа (структура, входящая в Росгвардию) о поиске снайпера.

"Официальные объявления о наборе в различные подразделения Росгвардии действительно размещаются на сайтах по поиску работы только с проверенных страничек работодателя, либо же заявления о приеме напрямую подаются в отряд или через военкомат", — сказал Грибакин.

По его словам, объявление о вакансии снайпера — "очередной фейк".

Он подчеркнул, что ОМОН, помимо обеспечения общественной безопасности на массовых мероприятиях, участвует в специальных операциях по задержанию особо опасных преступников.

"Перед сотрудниками ОМОНа стоит целый ряд задач, в том числе и участие в контртеррористических мероприятиях. И как раз при их проведении и необходимы, в том числе, снайперы", — заметил собеседник агентства.