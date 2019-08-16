В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси

"Паники не было". Пассажиры – о ЧП с лайнером А321 Пассажиры А321 "Уральских авиалиний" рассказали, что происходило на борту во время ЧП. Самолет экстренно сел в Подмосковье, в результате жесткой посадки пострадали более 70 человек, в том числе 19 детей, жертв нет.