Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T13:37Z
https://ria.ru/20190816/1557566312.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155308/21/1553082136_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_9ee72dee99d82fd4b30443e8ba4ffd9b.jpg
РИА Новости

Источник назвал возможную причину отравления жителей Ульяновской области

12:52 16.08.2019 (обновлено: 13:37 16.08.2019)
65153
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерспективы развития паллиативной помощи обсудили на коллегии Минздрава
Перспективы развития паллиативной помощи обсудили на коллегии Минздрава
© РИА Новости / Павел Львов
САМАРА, 16 авг — РИА Новости. Госпитализированные после употребления подсолнечного масла жители Ульяновской области подозревают, что причиной отравления мог стать крысиный яд, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Все госпитализированные рассказали, что употребляли в пищу одно и то же подсолнечное масло. Отсюда у пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, либо это произошло в момент его переработки, либо яд был в семенах подсолнечника", — сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
12 августа, 15:30РИА Новости
В Тюмени проверяют данные об отравлении хлором посетителей бассейна
Он пояснил, что масло произвел у себя в хозяйстве пенсионер из села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Подсолнечник ему привез житель Сызранского района Самарской области.
Несколько бутылок масла пенсионер отдал этому знакомому, часть — своей дочери, еще часть — оставил себе.
"Через полтора месяца дочь решила приготовить на этом масле пищу, после чего она, ее муж, их двое детей были госпитализированы. Также в больнице оказались знакомые семьи, которые также употребляли в пищу это масло", — объяснил источник.
Ранее в Минздраве Ульяновской области сообщили, что семь жителей региона, в том числе двоих детей, госпитализировали с подозрением на отравление. Все они были родственниками или коллегами. Один из пациентов позже скончался.
Кроме того, по данным ведомства, 3 августа умерла еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением. Правоохранительным органам предстоит выяснить, связаны ли эти случаи.
Автомобиль реанимации
15 августа, 16:06РИА Новости
В Самаре подтвердили смерть одного из отравившихся граждан Узбекистана
773727148
Обсудить 16
Ульяновская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Причём тут "крысиный яд"!? Почему нигде в заголовках не пишется, что масло было "домашнего приготовления"!? Представьте, какие убытки понесёт государственная торговля. ((
16 августа, 13:24
Владимир Гребцов
19200014
Лучше всего оливковое масло, но только нерафинированное, первого отжима. Я предпочитаю греческое. Оно стоит недорого, даже очень хорошее, где-то 800-900 рублей за бутылку 0.5 литра.
16 августа, 14:11
Анатолий Сердюков
0801119
Рекомендуем
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации
РИА
Новости
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Лента
новостей
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Набережная пляжа Ривьера в Сочи после шторма
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Девушка выбирает правильное питание
Росстат рассказал, как за 40 лет изменился рацион россиян
Бассейн в отеле Movenpick, Сус, Тунис
В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне
Полиция
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Люди отдыхают на набережной в Ялте
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
Лента новостейМолния