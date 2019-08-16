Минэкологии Подмосковья изучит орнитологическую ситуацию рядом с Жуковским

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Проверка проблемных объектов по обращению с отходами рядом с аэропортом Жуковский, которую проводят Росприроднадзор и минэкологии Подмосковья, позволит проверить возможность существования аномальной орнитологической ситуации на этих территориях, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Ранее Росприроднадзор сообщил, что незаконная свалка найдена в двух километрах от аэропорта Жуковский, где в четверг из-за столкновения со стаей птиц совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний". В Минэкологии Подмосковья в свою очередь заявили, что бытовых отходов, которые бы привлекали птиц, на свалке вблизи озера Глушица недалеко от Жуковского нет, а станция по перегрузке мусора рядом с аэропортом Жуковский уже устранила нарушения. Росприроднадзор совместно с министерством экологии и природопользования Московской области проверят проблемные объекты по обращению с отходами рядом с аэропортом Жуковский, где накануне совершил жесткую посадку А321 из-за попадания птиц в двигатель.

"На этих двух объектах нам нужно сегодня сконцентрироваться, чтобы понять, могут ли эти объекты быть дополнительным источником для создания аномальной орнитологической ситуации, подчеркиваю - аномальной, поскольку орнитологические проблемы свойственны любому аэродрому, аэропорту. Статистически достаточно большое количество авиационных происшествий связано с птицами, и со стандартной орнитологической нагрузкой должны справляться службы, обеспечивающие безопасность воздушного движения. Но если в данном случае ситуация была аномальная, то наша задача установить причины", - сказал Куракин в пятницу во время совместного рейда с Росприроднадзором по ЦФО.