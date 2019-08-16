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РИА Новости

Минэкологии Подмосковья изучит орнитологическую ситуацию рядом с Жуковским

12:50 16.08.2019 (обновлено: 12:53 16.08.2019)
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Проверка проблемных объектов по обращению с отходами рядом с аэропортом Жуковский, которую проводят Росприроднадзор и минэкологии Подмосковья, позволит проверить возможность существования аномальной орнитологической ситуации на этих территориях, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.
Ранее Росприроднадзор сообщил, что незаконная свалка найдена в двух километрах от аэропорта Жуковский, где в четверг из-за столкновения со стаей птиц совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний". В Минэкологии Подмосковья в свою очередь заявили, что бытовых отходов, которые бы привлекали птиц, на свалке вблизи озера Глушица недалеко от Жуковского нет, а станция по перегрузке мусора рядом с аэропортом Жуковский уже устранила нарушения. Росприроднадзор совместно с министерством экологии и природопользования Московской области проверят проблемные объекты по обращению с отходами рядом с аэропортом Жуковский, где накануне совершил жесткую посадку А321 из-за попадания птиц в двигатель.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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"На этих двух объектах нам нужно сегодня сконцентрироваться, чтобы понять, могут ли эти объекты быть дополнительным источником для создания аномальной орнитологической ситуации, подчеркиваю - аномальной, поскольку орнитологические проблемы свойственны любому аэродрому, аэропорту. Статистически достаточно большое количество авиационных происшествий связано с птицами, и со стандартной орнитологической нагрузкой должны справляться службы, обеспечивающие безопасность воздушного движения. Но если в данном случае ситуация была аномальная, то наша задача установить причины", - сказал Куракин в пятницу во время совместного рейда с Росприроднадзором по ЦФО.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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Эксперт оценил ситуацию со штатными орнитологами в российских аэропортах
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосприроднадзорРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьПроисшествия
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