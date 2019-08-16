В Сургуте ликвидировали разлив нефтепродуктов на реке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 авг - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов на реке Сайма в Сургуте (ХМАО) ликвидировали, идет поиск виновных в загрязнении водоема, сообщил РИА Новости в пятницу советник главы города Александр Оверчук.

Администрация города в среду сообщила, что на Сайме в районе историко-культурного центра "Старый Сургут" обнаружен разлив нефтепродуктов. По уточненным данным, общая площадь масляного пятна, источник возникновения которого пока остается неизвестным, составила 2 тысячи квадратных метров. Инцидент не угрожает жизни людей, а также представляет минимальную опасность для животного мира, поясняли в мэрии.

"Разлив ликвидировали. Ищем виновных. Расследование ведется, пока точно (о причинах) сказать не можем", - сообщил собеседник агентства.