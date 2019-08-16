В Сургуте ликвидировали разлив нефтепродуктов на реке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 авг - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов на реке Сайма в Сургуте (ХМАО) ликвидировали, идет поиск виновных в загрязнении водоема, сообщил РИА Новости в пятницу советник главы города Александр Оверчук.
Администрация города в среду сообщила, что на Сайме в районе историко-культурного центра "Старый Сургут" обнаружен разлив нефтепродуктов. По уточненным данным, общая площадь масляного пятна, источник возникновения которого пока остается неизвестным, составила 2 тысячи квадратных метров. Инцидент не угрожает жизни людей, а также представляет минимальную опасность для животного мира, поясняли в мэрии.
"Разлив ликвидировали. Ищем виновных. Расследование ведется, пока точно (о причинах) сказать не можем", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в администрации отмечали, что масляное пятно специалисты ликвидируют, используя специальный сорбент. Кроме того, местные власти предполагали, что нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Прокуратура Югры в четверг организовала проверку в связи с загрязнением водоема.
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