В США шпионский автомобиль Джеймса Бонда продали с аукциона

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 года, оснащенный рядом шпионских функций, был продан на аукционе Sotheby's в городе Монтерей в США за 6,4 миллиона долларов.

"Самый известный в мире автомобиль - этот Aston Martin DB5 1965 года Джеймса Бонда был только что продан за 6,4 миллиона долларов. Аукцион Sotheby's в Монтерее установил новый рекорд для DB5!", - говорится в аккаунте Sotheby's в Twitter.

Покупатель, личность которого не разглашается, сможет разъезжать по дорогам в автомобиле агента 007, оснащенном "шпионскими функциями". Данный автомобиль был создан для продвижения фильмов о Бонде, и ни разу не появлялся на экране.