Суд оставил под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление на три месяца срока ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Лефортовского суда от 17 июля оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", — сказала судья.
Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора. Защита и сами моряки настаивала на "гласности" заседания.
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемых Власюка, Гриценко, Драча, Зинченко, Головаша и Попова до 24 октября.
Адвокат Николай Полозов сообщал РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). Он рассказал, что "дело насчитывает 20 томов, но с учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление займет минимум три месяца".
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
24 июля, 17:04Сказано в эфире - Радио SputnikСенатор: понятно, что украинские моряки вернутся на родину. Вопрос – когдаВ Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению на родину моряков, арестованных в России за нарушение госграницы, в Москве это не подтверждают. Как отметил в эфире радио Sputnik сенатор от Крыма Сергей Цеков, вопрос пока остается открытым.