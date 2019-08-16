Суд оставил под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление на три месяца срока ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Лефортовского суда от 17 июля оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", — сказала судья.

Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора. Защита и сами моряки настаивала на "гласности" заседания.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемых Власюка, Гриценко, Драча, Зинченко, Головаша и Попова до 24 октября.

Адвокат Николай Полозов сообщал РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). Он рассказал, что "дело насчитывает 20 томов, но с учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление займет минимум три месяца".